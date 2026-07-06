Berlin fordert mehr Geld vom Bund

Als Bundeshauptstadt habe Berlin eine besondere Bedrohungslage - nicht zuletzt als Sitz von Bundestag, Bundesrat und Kanzleramt. Wegner wies darauf hin, dass ein vergleichbarer Stromausfall auch Bundesbehörden treffen könne.

Der Bund müsse finanziell mit Blick auf den notwendigen Schutz entsprechender Infrastruktur künftig noch mehr Verantwortung übernehmen, forderte der CDU-Politiker.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) äußerte sich skeptisch zu dem Vorschlag, eine Stelle für einen Chief Resilience Officer zu schaffen. "Da bin ich etwas anderer Meinung als die Expertenkommission." Einen zusätzlichen Beauftragten brauche es aus ihrer Sicht nicht - ein Staatssekretär mit entsprechenden Aufgaben in der Innenverwaltung wäre für sie die bessere Lösung.

Ein zentrales Lage- und Krisenzentrum ist aus ihrer Sicht aber ein vernünftiger Vorschlag. Und auch Spranger betonte, es sei notwendig, deutlich mehr Geld in den Katastrophenschutz zu investieren.

Die Kommission wurde Ende Januar von Wegner eingesetzt. Ihr Bericht mit dem sperrigen Titel "Resilienz in Berlin: Über die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur" analysiert auf rund 50 Seiten die Erfahrungen mit dem Stromausfall im Januar und schlägt Dutzende von Einzelmaßnahmen vor.

Sie reichen von besserem Schutz von sensiblen Daten zum Berliner Stromnetz, über eine engere Zusammenarbeit der Berliner Kliniken mit Blick auf Krisenfälle und Katastrophenschutzleuchttürmen genannten Anlaufstellen in ganz Berlin, bis zu einem in Krisenfällen mindestens 72 Stunden funktionierendes Mobilfunknetz.