Katastrophenschutz: Bevölkerungsschutz künftig in einer Abteilung

Erfurt (dpa/th) - Die Zuständigkeiten für den Schutz der Thüringer Bevölkerung werden Mitte März im Innenministerium zusammengelegt. Künftig soll es eine Abteilung geben, die die Zuständigkeit vom Brand- und Katastrophenschutz bis zur Cybersicherheit hat, sagte Innenstaatssekretär Andreas Bausewein in Erfurt. "Wir leben in einer Zeit permanenter Krisen. Andere Bundesländer haben das schon so organisiert", so Bausewein. Als Beispiel nannte er Niedersachsen. "Es geht darum, Synergieeffekte zur heben."