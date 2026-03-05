Katastrophenschutz Bayern will flächendeckend Notstromaggregate bis Ende 2028

Anschlag auf Berliner Stromnetz im Januar zeigte Schwachstellen

In Berlin hatte es am 3. Januar einen Brandanschlag auf das Stromnetz gegeben, in der Folge war die Stromversorgung von rund 45.000 Haushalten im Südwesten der Hauptstadt tagelang unterbrochen gewesen. Dabei wurde klar, wie verletzlich die kritische Infrastruktur in Deutschland sei. Auch wenn die Beschaffung in Bayern schon davor geplant gewesen sei, habe der Vorfall klar gezeigt, wie wichtig die Vorsorge sei.