Katastrophenschutz Bayern will flächendeckend Notstromaggregate bis Ende 2028

München (dpa/lby) - Zur Verbesserung des Katastrophenschutzes soll die Feuerwehr in allen bayerischen Landkreisen und Städten bis Ende 2028 mit Notstromgeräten ausgestattet werden. Ziel sei es, bei einem längeren Stromausfall die Belastungen für die Bevölkerung bestmöglich abzumildern und Kritische Infrastruktur am Laufen zu halten, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München mit. Die ersten 19 Geräte seien bereits ausgeliefert worden, darunter an die Städte Ansbach, Erlangen und Nürnberg.