Katastrophengebiet: Über 5.000 Tote nach Erdbeben in Venezuela

Nach den verheerenden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am 24. Juni innerhalb von nur 39 Sekunden hat die Europäische Union 20 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Seit dem Erdbeben sind außerdem 80 Tonnen Hilfsgüter über eine Luftbrücke nach Venezuela gebracht worden. Unabhängig vom Erdbeben hatte die EU Anfang des Jahres wegen der wirtschaftlichen Krise in Venezuela 52 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für das Land vorgesehen.