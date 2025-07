Bund plant Schutzraumkonzept bis zum Sommer

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am Wochenende beim bundesweiten Tag des Bevölkerungsschutzes in Rostock gesagt, derzeit werde gemeinsam mit den Ländern ein Überblick der Schutzräume erarbeitet. Es gebe hier einen Nachholbedarf, da die Einrichtungen in der Vergangenheit reduziert oder gar zurückgebaut worden seien. Das bewerte man heute anders. Allerdings würden Schutzräume nun auch anders als früher definiert. Heute gehe es eher um Einrichtungen, die in Notsituationen als Schutzraum genutzt werden könnten, daneben aber auch einem alltäglichen Zweck dienten.