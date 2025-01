Katastrophen Feuerwehr: Bevölkerung muss sich wieder mehr selbst helfen

Schutz vor Katastrophen in Klassenzimmer bringen

Der Feuerwehrverband fordert auch vor diesem Hintergrund, dass der Bevölkerungsschutz mehr im Unterricht thematisiert werden müsse. Feuerwehren fahren bereits vielfach zur Brandschutzaufklärung an Schulen. Schüler und Schülerinnen lernen dabei das Verhalten bei Naturgefahren wie Hochwasser, Bränden oder Erdbeben. "Wir gehen sogar in Altenheime", sagte Banse. Bei der Aufklärung gehe es auch darum, was Sirenen-Alarm bedeutet.