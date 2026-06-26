Katastrophen Ausländische Helfer fliegen nach Erdbeben nach Venezuela

Zuvor hatte das US-Außenministerium bereits angekündigt, zusätzlich zur logistischen Unterstützung 150 Millionen Dollar (rund 132 Mio. Euro) an Hilfsgeldern zu mobilisieren. 100 Millionen davon sollen direkt an das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten OCHA gehen. Kanada sagte laut Angaben des Außenministeriums in Ottawa 5 Millionen kanadische Dollar (gut 3 Mio. Euro) humanitäre Hilfe zu.

Das US-Finanzministerium teilte zudem mit, im Zusammenhang mit Erdbebenhilfemaßnahmen in Venezuela vorübergehend Transaktionen zu erlauben, die andernfalls wegen Sanktionen verboten wären. Die Ausnahmegenehmigung gilt demnach bis zum 23. Oktober 2026 (00.01 Uhr US-Ortszeit).

Chinesische Staatsbürger bei Erdbeben ums Leben gekommen

China teilte unterdessen laut Staatsmedien mit, dass zwei chinesische Staatsbürger bei dem Erdbeben ums Leben gekommen seien. Am Vortag hatte Peking seine Bereitschaft gezeigt, seinem diplomatischen Verbündeten zu helfen. "Wir glauben, dass sich das venezolanische Volk unter der Führung der venezolanischen Regierung bald erholen und seine Heimat wieder aufbauen wird", erklärte ein Außenamtssprecher weiter.

Das erdölreiche Venezuela erlebt turbulente politische Zeiten. Im Januar hatte das US-Militär den Machthaber Nicolás Maduro gefangengenommen und in die USA gebracht. Delcy Rodríguez ist geschäftsführend im Amt.