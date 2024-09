Katastrophe vor 150 Jahren: Vortrag über Meininger Stadtbrand

Am Nachmittag des 5. September 1874, kurz nach 16 Uhr, brach in der Bäckerei Amthor in der Schlundgasse ein Feuer aus. Nach wochenlanger Trockenheit und treibenden Winden aus Südwesten verbreitete sich das Feuer an den eng bebauten Häusern sehr rasch. Es ergriff zunächst das Rathaus auf dem Marktplatz, eine Fleischerei und dann den Norden und Osten der Altstadt. Nur mit viel Mühe konnte die Stadtkirche gerettet werden. Trotz des Einsatzes von 52 Feuerwehren und Mannschaften aus der Umgebung, die unter anderem mit der Werrabahn aus Eisenach, Salzungen und Coburg herbeigeeilt kamen, blieben diese mit der Ausbreitung der Flammen überfordert. An diesem Donnerstag wird Jens Brautschek von den Meininger Museen in der Schlosskirche von Schloss Elisabethenburg den Verlauf der Katastrophe und das Geschehen darum herum erläutern. Die Soiree „Der Meininger Stadtbrand vom 5. September 1874“ beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es im Museumsshop, Vorkauf empfohlen, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Musikliebhaber können nach der Soiree direkt ins Theatermuseum wechseln, dort heißt es am 20.30 Uhr Jazz im Museum.