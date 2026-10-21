Langes Schweigen der Queen

Für die Royals war die Katastrophe in der Vergangenheit eine heikle Angelegenheit. Die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. besuchte Aberfan erst acht Tage nach dem Unglück und nach einer großen Trauerfeier. Das wurde ihr als Gefühlskälte gegenüber den betroffenen Menschen ausgelegt. Ihre Entscheidung, nicht früher zu fahren, gilt als eines der größten Versäumnisse ihrer jahrzehntelangen Regentschaft. Im Laufe ihres Lebens kehrte sie - wohl aus Bedauern darüber - immer wieder an den Ort zurück.