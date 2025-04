Eines der stärkste je in Myanmar gemessenen Beben

Das Beben habe sich entlang der prominentesten Störungslinie in Myanmar ereignet, der Sagaing-Verwerfung, sagte Käser, Leiter der Abteilung für geophysikalische Risiken des Rückversicherers Munich Re und Professor an der Münchner Ludwig Maximilians-Universität. "Diese verläuft in Nord-Süd-Ausrichtung durch das ganze Land. Die Magnitude war mit 7,7 eine der höchsten je in Myanmar gemessenen." An dieser Plattengrenze stoßen demnach im Westen die indische Platte und im Osten die eurasische Platte aneinander. Diese bewegen sich nach Käsers Worten horizontal aneinander vorbei: der östliche Teil von Nord nach Süd, der westliche in der entgegen gesetzten Richtung.