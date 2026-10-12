Katastrophe: Elisabeth-Klinikum Schmalkalden probt den Ernstfall

Eine Großübung nach einem angenommenen Unglück in Breitungen forderte auch das Krankenhaus in Schmalkalden. Mehr als 40 Mitarbeiter waren bis in die frühen Abendstunden im Einsatz.
Eine an Diabetes erkrankte Skodafahrerin verliert auf dem Weg zu einem Volksfest infolge einer Unterzuckerung das Bewusstsein und damit auch die Kontrolle über ihr Auto. Sie rast ungebremst durch das mit Gästen gefüllte Festzelt und prallt auf der anderen Seite gegen eine Trafostation. Die Fahrerin stirbt noch an der Unfallstelle, ihre Beifahrerin wird schwer verletzt. Im Festzelt erliegen vier weitere Personen ihren schweren Verletzungen. Dieses angenommene Unglück bildete den Ausgangspunkt einer groß angelegten Katastrophenschutzübung, die jüngst in Breitungen stattfand.
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Während etwa 200 Rettungskräfte vor Ort die Versorgung der Verletzten trainierten, nutzte auch das Elisabeth-Klinikum in Schmalkalden die Gelegenheit, um sich auf einen Ernstfall mit zahlreichen Patienten vorzubereiten. Denn wenn viele Verletzte gleichzeitig eintreffen, müssen nicht nur Rettungskräfte schnell handeln. Auch im Krankenhaus müssen Abläufe, Personal und medizinische Ressourcen reibungslos ineinandergreifen.
Für das Elisabeth-Klinikum war die Übung eine wichtige Gelegenheit, die eigenen Alarm- und Einsatzpläne auf den Prüfstand zu stellen, sagt Chefärztin Dr. Alexandra Finn. Das Haus, das vor mehr als 120 Jahren als Landkrankenhaus gegründet wurde, verfüge bereits über Konzepte für unterschiedliche Krisensituationen. Dazu gehören etwa Brände, Evakuierungen, Havarien und Ausfälle kritischer Infrastruktur, wie bei Hochwasser oder einem Stromausfall. Die strukturierte Versorgung einer großen Zahl gleichzeitig eintreffender Verletzter sei bislang jedoch nicht in gleicher Weise berücksichtigt worden, erläutert die Leiterin der Notaufnahme.
Gerade bei einem Ereignis mit zahlreichen Schwer- und Schwerstverletzten müsse genau festgelegt sein, wer welche Aufgaben übernimmt, wie Patientenströme gelenkt werden und welche medizinischen Kapazitäten zur Verfügung stehen. Das Angebot des Landkreises, die Großübung auch für eigene Tests zu nutzen, habe das Klinikum daher gern angenommen, sagte Dr. Finn.
16 Statisten aus Breitungen waren zur weiteren Versorgung nach Schmalkalden gebracht worden. Sie waren nach unterschiedlichen Sichtungskriterien eingestuft worden: Fünf galten als rot, also lebensbedrohlich verletzt. Sechs weitere waren der gelben Kategorie zugeordnet und befanden sich in einem kritischen Zustand. Fünf Patienten waren grün eingestuft. Ihre Verletzungen waren weniger schwerwiegend, sodass ihre Behandlung zunächst warten konnte.
Die mitgeführten Anhängekarten waren so abgedeckt, dass die konkreten Verletzungen nicht ohne Weiteres erkennbar waren. Damit mussten die Teams im Krankenhaus die Lage selbst beurteilen, die Patienten untersuchen und über die erforderlichen Maßnahmen entscheiden, schildert die Chefärztin der Notaufnahme den Ablauf der Übung. Genau darin lag eine der Herausforderungen: Unter Zeitdruck galt es, die medizinische Dringlichkeit richtig einzuschätzen und die vorhandenen Ressourcen gezielt einzusetzen.
Zusätzliche Anforderungen ergaben sich dadurch, dass die Patienten nicht von ortskundigen Rettungskräften, sondern von auswärtigen Rettungsdiensten ins Krankenhaus gebracht wurden. Diese kannten die örtlichen Gegebenheiten und Zugangswege nicht so gut wie die einheimischen. Das heißt für den Ernstfall: Anfahrtswege, Eingänge und Zugänge zum Gebäude müssen so organisiert sein, dass externe Einsatzkräfte sich schnell orientieren können, notwendige Zugänge und Schlüssel verfügbar sind.
OP-Säle, Labor und Patientenströme im Blick
Im Mittelpunkt stand nicht allein die Versorgung des einzelnen Patienten. Die Übung sollte auch zeigen, wie belastbar die Abläufe im gesamten Haus sind, wenn innerhalb kurzer Zeit viele Verletzte eintreffen, berichtet Dr. Finn.
Wie schnell können Operationssäle nach einem Eingriff wieder genutzt werden? Wie zügig lassen sich die benötigten Instrumente sterilisieren? Welche Kapazitäten stehen im Labor zur Verfügung? Und wie kann die postoperative Betreuung organisiert werden, ohne andere Patienten zu gefährden oder notwendige Behandlungen zu verzögern?
Solche Fragen sind für ein Krankenhaus bei einem Massenanfall von Verletzten entscheidend. Besonders bei schweren Bauchverletzungen, die eine sofortige Operation erforderlich machen können, müssen Diagnostik, Operationsplanung und Nachversorgung eng aufeinander abgestimmt sein.
Um die Abläufe zu koordinieren, arbeiteten die Beteiligten in verschiedenen Teams. Einweiser sorgten dafür, dass ankommende Patienten und Helfer gezielt weitergeleitet wurden und jeder seine konkrete Aufgabe kannte. Verschiedene Eingänge des Klinikums wurden genutzt. Auch der Radweg wurde geöffnet, um zusätzliche Wege zu schaffen und zu verhindern, dass sich die unterschiedlichen Personen- und Patientenströme gegenseitig behinderten.
Mehr als 40 Mitarbeiter arbeiten zusammen
Insgesamt waren mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Elisabeth-Klinikums beteiligt – von Ärzten bis hin zum medizinischen Personal. Auch externe Unterstützer, darunter der psychosoziale Beratungsdienst, der Klinikseelsorger und die Grünen Damen, waren eingebunden.
Dr. Alexandra Finn zeigte sich mit dem Ablauf der Übung und mit dem Zusammenspiel der Teams sehr zufrieden. Sie sei stolz auf ihre Belegschaft. Gerade für ein vergleichsweise kleines Haus sei es wichtig, im Ernstfall schnell und zuverlässig reagieren zu können. Das Elisabeth-Klinikum wird im Rahmen des Traumanetzwerks Thüringen offiziell als Lokales Traumazentrum geführt und ist als spezialisiertes AltersTraumaZentrum zertifiziert. Es stellt damit die Akut- und Notfallversorgung von Schwerverletzten und Unfallpatienten in der Region sicher.
Nach der ersten Einschätzung konnten die vorgesehenen Abläufe und Vorgaben erfolgreich umgesetzt werden. Fünf der Patienten wurden im Rahmen des Szenarios notoperiert, vier ambulant versorgt. Die übrigen wurden stationär aufgenommen. Alle 16 Statisten überlebten das angenommene Unglück.
Die abschließende Auswertung der Übung steht noch aus. Dabei sollen die Abläufe im Detail betrachtet und mögliche Verbesserungen für die Alarm- und Einsatzplanung abgeleitet werden.
Eine wichtige Probe für den Ernstfall
Ein Unglück mit so vielen gleichzeitig eingelieferten Verletzten habe es in dieser Form am Elisabeth-Klinikum bislang noch nicht gegeben, sagte Dr. Alexandra Finn. Gerade deshalb sei es wichtig, nicht nur einzelne Handgriffe, sondern das Zusammenspiel des gesamten Hauses zu testen.
Die letzte vergleichbare Großübung fand 2019 statt. Sieben Jahre später bot sich nun erneut die Gelegenheit, die Einsatzbereitschaft zu überprüfen und die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Neben dem Elisabeth-Klinikum in Schmalkalden waren auch das Helios-Klinikum und das Georgenhaus in Meiningen in die Übung eingebunden.
Dr. Finn weiß, dass die Mitarbeiter in einer anspruchsvollen Situation gemeinsam handlungsfähig sind. Die Übung habe ihr gezeigt, wie wichtig klare Zuständigkeiten, kurze Wege und eine gute Zusammenarbeit seien. Denn wenn im wirklichen Leben viele Verletzte auf einmal Hilfe benötigen, müsse jeder Handgriff sitzen – und jedes Team wissen, was zu tun ist, lautet ihre Schlussfolgerung.