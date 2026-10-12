Katastrophe: Elisabeth-Klinikum Schmalkalden probt den Ernstfall

Um die Abläufe zu koordinieren, arbeiteten die Beteiligten in verschiedenen Teams. Einweiser sorgten dafür, dass ankommende Patienten und Helfer gezielt weitergeleitet wurden und jeder seine konkrete Aufgabe kannte. Verschiedene Eingänge des Klinikums wurden genutzt. Auch der Radweg wurde geöffnet, um zusätzliche Wege zu schaffen und zu verhindern, dass sich die unterschiedlichen Personen- und Patientenströme gegenseitig behinderten.

Mehr als 40 Mitarbeiter arbeiten zusammen

Insgesamt waren mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Elisabeth-Klinikums beteiligt – von Ärzten bis hin zum medizinischen Personal. Auch externe Unterstützer, darunter der psychosoziale Beratungsdienst, der Klinikseelsorger und die Grünen Damen, waren eingebunden.

Teams beurteilen den Zustand des Patienten. Foto: Klinikum Schmalkalden

Dr. Alexandra Finn zeigte sich mit dem Ablauf der Übung und mit dem Zusammenspiel der Teams sehr zufrieden. Sie sei stolz auf ihre Belegschaft. Gerade für ein vergleichsweise kleines Haus sei es wichtig, im Ernstfall schnell und zuverlässig reagieren zu können. Das Elisabeth-Klinikum wird im Rahmen des Traumanetzwerks Thüringen offiziell als Lokales Traumazentrum geführt und ist als spezialisiertes AltersTraumaZentrum zertifiziert. Es stellt damit die Akut- und Notfallversorgung von Schwerverletzten und Unfallpatienten in der Region sicher.

Nach der ersten Einschätzung konnten die vorgesehenen Abläufe und Vorgaben erfolgreich umgesetzt werden. Fünf der Patienten wurden im Rahmen des Szenarios notoperiert, vier ambulant versorgt. Die übrigen wurden stationär aufgenommen. Alle 16 Statisten überlebten das angenommene Unglück.

Ein Team: V. l. Overarzt Marius Craciun als Teamleader, Chefärztin Dr. Alexandra Finn und Oberarzt Shkodran Krasniqi als zentraler operativer Notfallkoordinator. Foto: Elisabeth Klinikum

Die abschließende Auswertung der Übung steht noch aus. Dabei sollen die Abläufe im Detail betrachtet und mögliche Verbesserungen für die Alarm- und Einsatzplanung abgeleitet werden.

Eine wichtige Probe für den Ernstfall

Ein Unglück mit so vielen gleichzeitig eingelieferten Verletzten habe es in dieser Form am Elisabeth-Klinikum bislang noch nicht gegeben, sagte Dr. Alexandra Finn. Gerade deshalb sei es wichtig, nicht nur einzelne Handgriffe, sondern das Zusammenspiel des gesamten Hauses zu testen.

Unsere Empfehlung für Sie Auf Sommertour Zwischen Klinikflur und großer Politik Bei seinem Besuch im Elisabeth Klinikum Schmalkalden bekam CDU-Staatssekretär Christian Hirte einen Einblick in die Sorgen und Herausforderungen vor Ort.

Die letzte vergleichbare Großübung fand 2019 statt. Sieben Jahre später bot sich nun erneut die Gelegenheit, die Einsatzbereitschaft zu überprüfen und die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Neben dem Elisabeth-Klinikum in Schmalkalden waren auch das Helios-Klinikum und das Georgenhaus in Meiningen in die Übung eingebunden.

Dr. Finn weiß, dass die Mitarbeiter in einer anspruchsvollen Situation gemeinsam handlungsfähig sind. Die Übung habe ihr gezeigt, wie wichtig klare Zuständigkeiten, kurze Wege und eine gute Zusammenarbeit seien. Denn wenn im wirklichen Leben viele Verletzte auf einmal Hilfe benötigen, müsse jeder Handgriff sitzen – und jedes Team wissen, was zu tun ist, lautet ihre Schlussfolgerung.