Madrid - Neun Jahre nach dem gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens und seiner Flucht nach Belgien kehrt Separatistenführer Carles Puigdemont nach Spanien zurück. Er werde am 12. Dezember in die katalanische Hauptstadt Barcelona reisen und sich noch am selben Tag ins Regionalparlament begeben, um dort eine Rede zu halten, kündigte der frühere Regionalpräsident und Chef der separatistischen Partei Junts in Brüssel an. "Ich werde in mein Land Katalonien zurückkehren, ohne um Erlaubnis oder Verzeihung bitten zu müssen und ohne auf irgendetwas verzichtet zu haben."