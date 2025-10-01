Wegen eines Unglücks in Gillersdorf fiel im vergangenen Jahr die Premiere des Gillersdorfer Kastanienfestes aus. Doch am kommenden Sonntag ist es nun so weit. Der Heimatverein hat in den letzten Wochen eine intensive Vorbereitung betrieben, sodass die Gäste am 5. Oktober von 14 bis 18 Uhr ein toller Nachmittag, passend zur Jahreszeit, mit vielen Dingen rund um die Kastanie erwartet. Für das leibliche Wohl backen Frauen des Vereins leckeren Kuchen und es gibt Frisches vom Rost und aus dem Suppentopf. Mit einer herbstlichen Bowle gibt es etwas Besonderes zu den sonst bekannten Getränken.