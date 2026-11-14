Kassenärzte-Chef warnt: Müssen Patienten künftig beim Facharzt mehr selbst zahlen?

Kritik an den Aussagen von Gassen kam vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. "Hier werden gesetzlich Versicherte, die einen Arzt brauchen, in Geiselhaft genommen, damit Ärzte ihre Honorare steigern können. Dies ist ein skandalöses Verhalten", erklärte die stellvertretende GKV-Vorstandsvorsitzende Stefanie Stoff-Ahnis. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe die gesetzliche Aufgabe, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht zu erschweren. "Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bekommen durch ihre Arztpraxen im Durchschnitt über 200.000 Euro im Jahr. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich dies im kommenden Jahr ändert."