Kassenärzte-Chef warnt: Müssen Patienten künftig beim Facharzt mehr selbst zahlen?

Berlin - Schneller zum Facharzt, wenn man die Behandlung selbst zahlt? Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hält das angesichts der Honorarkürzungen für ein wahrscheinliches Szenario. "Ich gehe davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben wird, da wird ja jeder Termin vergütet", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weiter machen wie bisher", sagte Gassen. Krankenkassen und Sozialverband reagieren empört.