Der Rückgang der Krankenstände nach dem Ende der Corona-Pandemie ist in Thüringen offenbar schon wieder vorbei: Die Krankenkasse AOK plus vermeldet für 2024 einen Krankenstand ihrer Versicherten von 7,6 Prozent. Das sei nur 0,1 Prozentpunkt weniger als im Jahr zuvor. 2022 sei der Höchststand von 8,0 Prozent erreicht worden, so die Kasse. Vor allem im Vergleich mit dem bundesweiten Durchschnitt für 2024 von 6,5 Prozent zeigt sich in den Daten, dass die Thüringer wohl häufiger krankgeschrieben sind.