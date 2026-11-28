Während Generationen von Archivaren im Meininger Staatsarchiv mit sprichwörtlichen Samthandschuhen und geschultem Auge Archivgut sichteten und sicherten und parallel dazu die Dienstbibliothek erweiterten, griff in jüngerer Vergangenheit einer zum groben Besen und fegte laut Schätzungen die Hälfte bis zwei Drittel jener Spezialbibliothek hinweg. Es geschah schon im Vorfeld des Archivumzugs 2023, als die Institution den Bibrasbau der Elisabethenburg verließ und in das einstige Bundesbankgebäude einzog. Eigenhändig kassiert wurden die Bücher vom damaligen Archivleiter Clemens Heitmann und seinem Stellvertreter Sebastian Müller. Archivare und Historiker der Region sind fassungslos über das unglaubliche Ausmaß und den angerichteten Schaden. Sie halten die Eingriffe für unsachgemäß, das Vorgehen für anmaßend.