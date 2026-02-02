31. Januar, 18.42 Uhr. In etwa 45 Minuten beginnt das Kasparett des Suhler Marionettentheaters am Platz der Deutschen Einheit. Zeit, ein Bier im Congress Centrum trinken zu gehen – wenn dort nur Platz wäre. Der Ort ist selten so lebendig. Die Restaurants und das Eiscafé, das heute länger geöffnet hat, sind überfüllt. Auch das beleuchtete Foyer des riesigen Baukomplexes ist voller Menschen, die sich schick gemacht haben und nun warten. Worauf? Auf die Nacht der Musicals, die heute – wie man erfährt – im großen Saal spielt.