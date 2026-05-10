Nicht ganz so heiß wie bei der Ausgabe im vergangenen Jahr, aber trotzdem wurde die Strecke rund ums Sonneberger Reiterlein am Wochenende zum Glühen gebracht. Punkt 12 Uhr am Sonntag senkte sich die Startflagge, Sekunden später erfüllte ohrenbetäubendes Motorengeheul die Innenstadt. Kleine Rauchschwaden zogen über den Asphalt, als die 30 Karts mit quietschenden Reifen nach vorne schossen. Zentimeter um Zentimeter kämpften die Fahrer um die beste Linie, um Positionen und um jede Sekunde. Für die kommenden sechs Stunden wurde die Sonneberger Innenstadt wieder zu einer Motorsportarena unter freiem Himmel.