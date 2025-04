Für die Besucher heißt es, Pole Position sichern oder einfach das Spektakel genießen. Am 10. und 11. Mai verwandelt sich die Kreisstadt Sonneberg zum wiederholten Mal in eine packende Rennarena mitten in der Innenstadt mit zahlreichen Attraktionen rund ums Racing. Die Organisatoren von Grünewald Motorsport e.V. Sonneberg, allen voran Markus Grünewald, haben eigentlich, nachdem im vergangenen Jahr die letzte Bande weggeräumt war, mit der Organisation des 2025er Events begonnen. Es gibt eigentlich immer was zu tun und nur mit einem starken, zuverlässigen Team ist ein solches Event überhaupt zu stemmen.