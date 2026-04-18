Wer den „Kartoffelkäfer“ in Bad Salzungen betritt, taucht ein in eine andere Welt – eine, die entschleunigt und Erinnerungen weckt. Man weiß eigentlich nicht, wo man zuerst hinsehen soll. An die Wände mit den historischen Küchenutensilien, Holzpantoffeln, alten Bildern und Ofenkacheln? Auf den Boden mit seinem Kopfsteinpflaster und dem eingelassenen Gullydeckel? Oder nach oben, wo ein kleines Ziegelsteinvordach mit dem emaillierten Straßenschild „Silge“ leise von vergangenen Zeiten kündet?