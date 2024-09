Kirmes in Scheibe Gaudi mit Quietscheente, Gummihuhn und Co.

Aus Plastik, gefroren, flüssig, aus Gummi und auch in echt – so viel Aufmerksamkeit wie in Scheibe-Alsbach wird Ente, Hahn und Co. zu einer Kirmes nur selten zuteil. Doch gab’s zum Fest auch allerhand ungefiederte Höhepunkte.