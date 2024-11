Melanie Memm beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv mit Ayurveda, hat die heilsame Wirkung dieser Lebensart in Sri Lanka für sich persönlich entdeckt, anschließend entsprechende Ausbildungen absolviert, um sie den Menschen in ihrer Heimat nahezubringen und sie als Teil eines neuen touristischen Angebots in ihrem Feriendorf zu etablieren. Im Restaurant gibt es schon lange eine um ayurvedische Gerichte erweiterte Karte. Premiere hat nun allerdings das Retreat, das über eine ganze Woche läuft und Menschen tief in Kontakt mit der ayurvedischen Lehre bringt. Dafür hat sich Melanie Memm ein Expertenteam an die Seite geholt, mit dem sie in der nächsten Woche die Gäste intensiv betreut und bildet.