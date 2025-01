Die vielen fleißigen Mail-Schreiber, die sich an der Verlosung beteiligt haben, aber dieses Mal leider kein Glück hatten, können wir nur an die üblichen Vorverkaufskassen verweisen. Heißmann & Rassau sind mit ihrer Tour „Lustbarkeiten“ bundesweit unterwegs, sogar in Dresden und Berlin beispielsweise am 7. Februar in Erfurt und am 8. Februar in Leipzig. Wobei der Tour-Plan der Beiden zwischen Anfang Februar und Ende März eine Lücke offenbart. Das dürfte weniger dem Wahlkampf und der Bundestagswahl am 23. Februar geschuldet sein als vielmehr der anstehenden Karnevalszeit mit dem Rosenmontag am 3. März – und der Fränkischen Fastnacht, aus der beide nicht wegzudenken sind.