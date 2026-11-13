Eine gute Nachricht von den Anonymics: Sie werden in diesem Jahr gleich zweimal mit ihrem Weihnachtskonzert im Suhler Oberrathaussaal zu erleben sein. Noch eine Premiere also, nachdem die Männer mit dem von Rudolf Hild komponierten vierstimmigen Rennsteiglied im Juni dieses Jahres eine Weltpremiere hingelegt haben. „Wir haben uns entschieden, sowohl am 12. Als auch am 13. Dezember unser Weihnachtskonzert zu präsentieren, weil bislang die Nachfrage immer so groß war, dass wir viele Ticket-Wünsche leider nicht erfüllen konnten“, sagt Martin Vieweg von den Anonymics, die alle Jahre wieder mit wunderbaren, besinnlichen und auch humorigen Weihnachtsliedern begeistern. Die Anonymics, das sind elf gut gestimmte Herren, die allesamt ihre Sängerkarriere im Suhler Knabenchor gestartet haben, dem renommierten Thüringer Männerchor Ars Musica angehören und die seit mehr als 25 Jahren auch dem a cappella Gesang in kleinerer Formation verfallen sind.