Karrieresprung für Zella-Mehliser: Schlütter wird neuer DSV-Geschäftsführer

„Es gibt nicht viele Menschen, die den Deutschen Skiverband so nachhaltig mitgeprägt und mitgestaltet haben wie Hubert Schwarz“, würdigte DSV-Präsident Jörg Flechtner den scheidenden Geschäftsführer und Vorstandssprecher Hubert Schwarz und fügte an. „Mit Andreas Schlütter wiederum haben wir jemanden in die Geschäftsführung und in den Vorstand berufen, der als ehemaliger Weltklasseathlet ein ähnlich großes Verständnis für den Skisport mitbringt, und der wie sein Vorgänger nach der aktiven Karriere bereits viel Erfahrung innerhalb unserer Strukturen gesammelt hat. Von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir damit die erfolgreiche Arbeit im DSV-Vorstand, in unseren GmbHs und damit für den gesamten Deutschen Skiverband nahtlos fortsetzen können.“