Stifte, Zollstöcke, kleine Snacks – an fast jedem der zahlreichen Inova-Stände in der Ilmenauer Campusturnhalle gibt es allerlei kleine Lockmittel, um die Besucher an den Stand zu holen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Kurz bevor die Messe am Morgen um 10 Uhr öffnet, sind Martin Schilling und Richard Nagel von der BN Automation AG aus Ilmenau noch damit beschäftigt, die letzten Handgriffe an ihrem Messestand zu tun. Das Unternehmen, für das sie tätig sind, ist hochspezialisiert: „Automatisierungslösungen für alles, was fließt – Gas, Wasser, Strom, aber auch Milch oder Bier“, umschreibt Martin Schilling in wenigen Worten das Geschäft der Firma.