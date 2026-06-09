Burghausen - Nach Olympia-Silber im Zweierbob 2022 in Peking und Bronze mit der deutschen Sprintstaffel bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris beendet Sprinterin Alexandra Burghardt nun ihre einzigartige Karriere. Zurückblickend hat die 32-Jährige jedoch ein anderes persönliches Highlight: der Start über die 100 Meter bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. "Damit habe ich mir meinen Kindheitstraum erfüllt. Dieser Lauf hat mir am allermeisten bedeutet", sagte die Oberbayerin im Gespräch mit BR24Sport und fügte an: "Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Du fühlst es irgendwann. Ich bin super zufrieden mit meiner Karriere."