Karriere von Trump-Anhänger: Verurteilter Kapitolstürmer arbeitet jetzt fürs Pentagon

Washington - Ein verurteilter Kapitolstürmer ist mittlerweile beim US-Verteidigungsministerium angestellt und dort Berichten zufolge mit äußerst sensiblen Angelegenheiten betraut. Elias Irizarry arbeite als "politisch Ernannter" im Pentagon, bestätigte ein Ministeriumssprecher die Personalie auf der Plattform X, über die zuerst die "Washington Post" berichtet hatte. Irizarry sei "eine qualifizierte, patriotische junge Fachkraft" und man sei stolz, ihn im Kriegsministerium zu haben, erklärte Sprecher Joel Valdez.