Karriere von Trump-Anhänger: Verurteilter Kapitolstürmer arbeitet jetzt fürs Pentagon

Bei seiner späteren Verurteilung hatte Irizarry tiefe Reue für das Mitwirken am Kapitolsturm gezeigt. "Ich schäme mich, weil ich für immer Teil dieser Schande sein werde", zitierten US-Medien aus seiner Anhörung. Für das Betreten und Verbleiben in einem verbotenen Bereich erhielt er eine 14-tägige Gefängnisstrafe, seine Militärakademie konnte er später den Berichten zufolge überzeugen, ihn wiederaufzunehmen. Trump begnadigte Irizarry gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Präsident - wie fast alle, die im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol verurteilt wurden.