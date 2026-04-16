Der Rennsteiggarten und Frank Meyer, das sind zwei Dinge, die seit vielen Jahren untrennbar miteinander verbunden sind. Vielmehr seit Jahrzehnten. Vor 30 Jahren, am 16. April 1996, trat Frank Meyer seinen Zivildienst in dem Hochgebirgsgarten an, obwohl er eigentlich etwas ganz anderes geplant hatte. Doch der Zufall führte ihn in den Rennsteiggarten, wo er nach seiner Zeit als Zivi blieb und dessen Geschäftsführer er nun schon seit gut 20 Jahren ist.