Karottenmeisterschaft: Auf der Wehd zählt jeder Zentimeter

Gewinner heißt stets Bauer

Dabei blieb die wichtigste Trophäe erneut in einer Familie. Nach den Erfolgen von Manne Bauer in den Jahren 2024 und 2025 ging der Wanderpokal nun an Katrin Bauer. Damit stammen alle drei bisherigen Sieger des Wettbewerbs aus der Familie Bauer.

Ob der Nachname beim Gemüsezüchten tatsächlich einen Vorteil verschafft, konnte die Jury bislang zwar nicht abschließend klären. Geschadet hat er jedenfalls offensichtlich nicht.

Für Gesprächsstoff sorgte jedoch nicht nur die Spitze des Feldes. Fränze Maier präsentierte mit gerade einmal 1,8 Zentimetern die kürzeste Karotte des Wettbewerbs.

Dafür erhielt sie eine Sonderauszeichnung sowie eine besondere Aufgabe. Ein Beschluss der eigens eingerichteten Karotten- und Wettbewerbskommission sieht vor, dass Fränze Maier gemeinsam mit Matthias den Wettbewerb des kommenden Jahres organisieren und das neue Wettbewerbsthema festlegen muss. Passend dazu gab es gleich ein „Gärtner-Notfallset 2027“, damit Ausreden wegen mangelnder Erfahrung künftig ausgeschlossen sind.

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Auf den Kürbis folgt der Kohlrabi Nach der erfolgreichen Kürbisfest-Premiere 2024 fand heuer eine zweite Runde der besonderen Zuchtwettbewerbe auf der Wehd statt. Diesmal stand alles im Zeichen des Kohlrabis.

Einen weiteren Sonderpreis erhielt Tobias Püwert. Seine Karotte hatte die Aufgabenstellung offenbar sehr frei interpretiert. Statt gerade nach unten zu wachsen, entwickelte sie gleich mehrere Ausläufer. Die außergewöhnliche „Oktarotte“ mit acht Armen wurde deshalb als kuriosestes Exemplar des Jahres ausgezeichnet.

Gemeinsames Mittagessen rundet Tag ab

Nach der Siegerehrung endete der Tag traditionell nicht mit Pokalen und Urkunden. Denn auf der Wehd gilt seit Beginn der Wettbewerbsreihe eine einfache Regel: Was gezüchtet wird, wird anschließend gemeinsam verzehrt.

Unter der Regie von Chefkoch Illa wurden die Karotten geschält, zerkleinert und schließlich zu einer großen Portion Karottensuppe verarbeitet. So verwandelte sich das Wettbewerbsobjekt kurzerhand in das gemeinsame Mittagessen.

Am Ende wurden auch die Sieger-Karotten zu einer Suppe verarbeitet. Foto: privat

Mit der dritten Auflage setzt sich damit eine Tradition fort, die auf eine Idee von Saskia Harthan zurückgeht. Sie hatte 2024 den ersten Wettbewerb auf die Beine gestellt und damit den Grundstein für die inzwischen liebgewonnene Reihe gelegt.

Damals sorgte unter anderem ein 32 Kilogramm schwerer Kürbis für Aufsehen. Ein Jahr später gewann ein 9,6 Kilogramm schwerer Kohlrabi den Wettbewerb. 2026 wurden die Kilogramm dann durch Zentimeter ersetzt.

Nach drei Jahren lässt sich auf der Wehd vor allem eines feststellen: Der Ehrgeiz wächst von Jahr zu Jahr. Nur Fränze Maiers Karotten offenbar nicht. Welches Gemüse 2027 im Mittelpunkt stehen wird, müssen Fränze und Matthias Maier nun erst noch entscheiden.

Sicher ist lediglich, dass die nächste Ernte und der nächste große Zuchtvergleich wieder Ende September beziehungsweise Anfang Oktober stattfinden sollen. Bis dahin darf auf der Wehd weiter spekuliert werden. Denn nach Kürbis, Kohlrabi und Karotte scheint inzwischen alles möglich.