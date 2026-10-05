Karottenmeisterschaft: Auf der Wehd zählt jeder Zentimeter

Im Sonneberg Ortsteil Wehd wurde wieder um die Gemüse-Ehre gekämpft. Am Ende siegte eine 47,5 Zentimeter lange Karotte und landete später im Suppentopf.
Nach Kürbis und Kohlrabi stand auf der Wehd in diesem Jahr eine ganz besondere Disziplin auf dem Programm: die längste Karotte. Am Tag der Deutschen Einheit traf sich der „Wiehder Zuchtverein“ zur dritten Auflage seines mittlerweile fest etablierten Gemüsewettbewerbs.
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Einmal mehr zeigte sich, dass die Teilnehmer längst mit bemerkenswertem Ehrgeiz an die Sache herangehen. Die Aufgabenstellung war einfach formuliert, die Umsetzung dagegen deutlich anspruchsvoller: Gesucht wurde die längste Karotte des Jahres 2026.
Mit 47,5 Zentimetern zum Titel
Den Sieg sicherte sich schließlich Katrin Bauer mit einer beeindruckenden Länge von 47,5 Zentimetern. Ihr Erfolgsrezept erinnerte dabei eher an einen Versuchsaufbau als an klassische Gartenarbeit.
Statt auf eine einzelne Karotte im normalen Gartenboden zu setzen, experimentierte sie mit mehreren unterschiedlich langen und breiten Rohren, die mit Erde befüllt und bepflanzt wurden.
Die Idee dahinter: Wenn der Boden irgendwann Grenzen setzt, muss die Karotte eben in die Tiefe ausweichen können. Am Erntetag wurden die Rohre vorsichtig geöffnet, um möglichst keinen Zentimeter der gewachsenen Wurzeln zu verlieren. Der Aufwand zahlte sich aus. Eine der Karotten brachte es auf die Siegerlänge von 47,5 Zentimetern.
Mit kanadischem Saatgut zum Erfolg
Auch Sandy Harthan überließ ihren Angriff auf den Titel nicht dem Zufall. Für ihr Projekt wurde eigens Spezialsaatgut aus Kanada beschafft. Damit die internationale Hochleistungsmöhre nicht am heimischen Untergrund scheiterte, lockerte sie den Boden mehr als 50 Zentimeter tief auf.
„Kanadische Genetik trifft auf Wehder Tiefbau“, lautete das augenzwinkernde Fazit. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Mit 43,5 Zentimetern belegte Sandy Harthan den zweiten Platz.
Den dritten Rang sicherte sich Nadja Steiner. Sie setzte auf die Karottensorte „Rote Riesen“, deren Saatgut sie beim heimischen Sügemi (Südthüringer Getreide- und Mischfutter GmbH) bezog. Dazu kam nach eigener Aussage vor allem „viel Liebe“. Die Mischung aus Regionalität und Fürsorge führte zu einer 33 Zentimeter langen Karotte und damit auf das Siegerpodest.
So standen am Ende drei völlig unterschiedliche Erfolgsstrategien nebeneinander: Rohrtechnik, kanadisches Spezial-Saatgut mit Tiefenlockerung und regional erworbene Samen mit einer Extraportion Hingabe.
Die entscheidende Vermessung übernahm Jury-Mitglied Matthias Maier, anschließend wurden Urkunden, Auszeichnungen und der Wanderpokal vergeben.
Gewinner heißt stets Bauer
Dabei blieb die wichtigste Trophäe erneut in einer Familie. Nach den Erfolgen von Manne Bauer in den Jahren 2024 und 2025 ging der Wanderpokal nun an Katrin Bauer. Damit stammen alle drei bisherigen Sieger des Wettbewerbs aus der Familie Bauer.
Ob der Nachname beim Gemüsezüchten tatsächlich einen Vorteil verschafft, konnte die Jury bislang zwar nicht abschließend klären. Geschadet hat er jedenfalls offensichtlich nicht.
Für Gesprächsstoff sorgte jedoch nicht nur die Spitze des Feldes. Fränze Maier präsentierte mit gerade einmal 1,8 Zentimetern die kürzeste Karotte des Wettbewerbs.
Dafür erhielt sie eine Sonderauszeichnung sowie eine besondere Aufgabe. Ein Beschluss der eigens eingerichteten Karotten- und Wettbewerbskommission sieht vor, dass Fränze Maier gemeinsam mit Matthias den Wettbewerb des kommenden Jahres organisieren und das neue Wettbewerbsthema festlegen muss. Passend dazu gab es gleich ein „Gärtner-Notfallset 2027“, damit Ausreden wegen mangelnder Erfahrung künftig ausgeschlossen sind.
Einen weiteren Sonderpreis erhielt Tobias Püwert. Seine Karotte hatte die Aufgabenstellung offenbar sehr frei interpretiert. Statt gerade nach unten zu wachsen, entwickelte sie gleich mehrere Ausläufer. Die außergewöhnliche „Oktarotte“ mit acht Armen wurde deshalb als kuriosestes Exemplar des Jahres ausgezeichnet.
Gemeinsames Mittagessen rundet Tag ab
Nach der Siegerehrung endete der Tag traditionell nicht mit Pokalen und Urkunden. Denn auf der Wehd gilt seit Beginn der Wettbewerbsreihe eine einfache Regel: Was gezüchtet wird, wird anschließend gemeinsam verzehrt.
Unter der Regie von Chefkoch Illa wurden die Karotten geschält, zerkleinert und schließlich zu einer großen Portion Karottensuppe verarbeitet. So verwandelte sich das Wettbewerbsobjekt kurzerhand in das gemeinsame Mittagessen.
Mit der dritten Auflage setzt sich damit eine Tradition fort, die auf eine Idee von Saskia Harthan zurückgeht. Sie hatte 2024 den ersten Wettbewerb auf die Beine gestellt und damit den Grundstein für die inzwischen liebgewonnene Reihe gelegt.
Damals sorgte unter anderem ein 32 Kilogramm schwerer Kürbis für Aufsehen. Ein Jahr später gewann ein 9,6 Kilogramm schwerer Kohlrabi den Wettbewerb. 2026 wurden die Kilogramm dann durch Zentimeter ersetzt.
Nach drei Jahren lässt sich auf der Wehd vor allem eines feststellen: Der Ehrgeiz wächst von Jahr zu Jahr. Nur Fränze Maiers Karotten offenbar nicht. Welches Gemüse 2027 im Mittelpunkt stehen wird, müssen Fränze und Matthias Maier nun erst noch entscheiden.
Sicher ist lediglich, dass die nächste Ernte und der nächste große Zuchtvergleich wieder Ende September beziehungsweise Anfang Oktober stattfinden sollen. Bis dahin darf auf der Wehd weiter spekuliert werden. Denn nach Kürbis, Kohlrabi und Karotte scheint inzwischen alles möglich.