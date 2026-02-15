Herrlichstes Kaiserwetter herrschte zum Umzug der Karnevalisten des Karneval Club Unterbreizbach (KCU) am Sonntagvormittag in „Schlehenbachshausen“, wie der Rhönort in der tollen Jahreszeit auch genannt wird. Dabei konnte man Gäste-Karnevalisten vom CCV in Vacha sowie vom RCC Sünna begrüßen, die den Umzug mit ihren Gruppen jeweils bereicherten. Sie waren mit viel Spaß bei der Sache und wieder gerne mit ihren Jecken dabei, wodurch sie dem Unterbreizbacher Umzug erneut eine besondere Note verliehen. Währenddessen wurde am gesamten Straßenrand schon zur Mittagszeit ordentlich gefeiert wobei manch jeck verkleideter Narr zu sichten und schön anzuschauen war.