Schon lange bevor es los geht, sind die besten Plätze weg. Der Benshäuser Karnevalsumzugs-Fan weiß das, und ist einfach rechtzeitig da. Links und rechts hat es sich so mancher auf seinem Grundstück gemütlich gemacht und harrt auf Gartenstühlen am Tischchen und mit passenden Getränken der Dinge, die da so kommen mögen. Gekühlt brauchen die natürlich nicht zu sein. Es ist auch so bei zwei Grad knackig frisch genug. Doch davon scheinen sich besonders die Umzugsteilnehmerinnen, die Gardemädchen, in ihren wwwwwwirklich kkkkurzen KKKKKKostümen kaum beeindrucken zu lassen.