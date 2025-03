Am Sonntag gab es in Ichtershausen einen besonderen Umzug. Der ICV feierte seinen 40. Geburtstag. Jährlich kann man den Aufwand in „Kittchenhausen“ nicht mehr stemmen, so beschränkt man sich auf besondere Anlässe. Auch hier wurde das Sicherheitskonzept stark ausgeweitet Feuerwehr und Bauhof sicherten den Umzug ab. . Neben den zahlreichen Mitgliedern des ICV hatten sich auch die Karnevalsfreunde aus Arnstadt und Haarhausen angesagt.