Die Stimmung ist im Umzug und an den Straßenrändern grandios, als sich Samstagvormittag pünktlich 11.11 Uhr der Karnevalsumzug in Bewegung setzt. Gut anderthalb Stunden wird er durch Arnstadt rollen, mit 58 bunten Bildern. Es ist ein besonderes Jubiläum: Die 30. Auflage. „Nur zweimal ist er ausgefallen, einmal wegen der Pandemie, einmal wegen zu viel Schnee“, sagt Norbert Fuchs vom ausrichtenden Karnevalverein Narrhalla.