Tradition bleibt Tradition: Mit den Umzügen in Themar, Römhild und Heldburg erreichte das närrische Treiben im Landkreis am Sonntag seinen diesjährigen Höhepunkt. Zahlreiche Menschen waren am Nachmittag mit dabei, als die Närrinnen und Narrhallesen des Themarer Carneval Clubs, der Römhilder Karnevalsgesellschaft und des Heldburger Carnevalsvereins durch die Straßen zogen: „Heldburg Helau“, „Tamara Ahoi“ und „Römhild Helau“ hieß es da in gewohnter Weise.