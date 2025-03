Ausgelassene Stimmung war am Rosenmontag in Geisa. In den Straßen wurde gefeiert. Besonders dicht drängte sich das Publikum an den beiden Kommentatorentürmen am Markt und an der „Sternsecke“. Am Markt moderierte GHCC-Senator Peter Kling kurzweilig den Umzug. Er sprach die Vermutung aus, dass diesmal mehr als 9000 Zuschauer zum Umzug kamen – nicht nur aus Geisa, sondern der gesamten Region.