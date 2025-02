Rio de Janeiro - Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Eduardo Paes übergab im Stadtpalast den Stadtschlüssel an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals, und läutete damit das bunte Treiben am Zuckerhut ein. "Seht diesen Mann, der bis Aschermittwoch in Rio de Janeiro das Sagen hat. Suchen Sie nicht nach mir, suchen Sie nach König Momo", sagte Paes.