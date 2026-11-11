Karnevalsauftakt: Kölner Karnevalsprinz gratuliert Ilse Aigner

Köln - Der Kölner Karnevalsprinz Marius I. hat der für das Bundespräsidentenamt nominierten CSU-Politikerin Ilse Aigner gratuliert und sie zum Karnevalfeiern in die Rheinmetropole eingeladen. "Probieren sollte man es auf jeden Fall. Auch als Bayerin ist man da ganz herzlich eingeladen", sagte der Prinz der Deutschen Presse-Agentur. "Kölsch ist in kleineren Gläsern als in Bayern das Bier, das ist aber auch okay", versicherte er. "Schmeckt auch, sollte man vielleicht auch mal probieren, wenn man aus Bayern kommt. Herzliche Einladung."