Immer diese Änderungen. So ein Stadtchef kann sich nun wahrlich nicht alles merken. Schon im vorigen Jahr hatte sich Markus Böttcher schwergetan, den Rathausschlüssel vor Faschingssonntag herauszurücken. „Was wollt ihr auch so früh damit, es reicht, wenn ihr ein Wochenende lang alles durcheinanderbringt“, hatte sich Burgvogt Stephan Herwig auf Böttchers Seite geschlagen. „Die Saison beginnt nun mal am 11. November und wir ordnen neu“, erklärte daraufhin Elferratspräsident Dustin König.