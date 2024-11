Karnevalsauftakt in Römhild Armer Bürgermeister Bartholomäus!

Der Prinz, der seine Prinzessin vergaß

Dort wartete die erste große Herausforderung auf den Sitzungspräsidenten: Stimmungsgeladen die Prinzenpaare und Vereine vorzustellen. Stets bis zum Auftakt ein streng gehütetes Geheimnis ist das neue Prinzenpaar – in diesem Jahr sind das Prinzessin Johanna (Neubert) und Prinz Thomas IV. (Möhring). Und da die Römhilder Karnevalsgesellschaft ihr 70-jähriges Jubiläum feiert, gab es die Prinzenpaare im Dreierpack. Denn zum aktuellen Prinzenpaar gesellten sich die Silber-Tollitäten Prinzessin Mona (Berghold) und Prinz Uwe (Peter, bekannt als Bums). Und es wäre nicht Bums, hätte er nicht einen kurzen Spruch auf Lager. So sei sein Gehirn schon so strapaziert, dass er sich gar nicht erinnern könne, ob er überhaupt eine Prinzessin hatte. Schließlich erkannte er doch seine liebe Mona wieder. Und wie üblich übergaben das vorjährige Paar, Prinzessin Theresa und Prinz Oliver, das Zepter an das nun amtierende Prinzenpaar. Dann war es am Bürgermeister, seinen Schlüssel an die Vereinspräsidenten zu übergaben – in der Hoffnung, dass sie mit der klammen Stadtkasse haushalten und ihren Schlüssel am Aschermittwoch schuldenfrei zurückgeben würden. Dann hatten die Vereinspräsidenten das Wort, die ihr jeweiliges Motto verkündeten und auf alle Sitzungs- und andere Termine verwiesen.