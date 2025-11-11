Wie schon Roland Kaiser sang: „Und ich glaub, es geht schon wieder los…“, begann am 11.11. traditionell die „Fünfte Jahreszeit“ auf dem Marktplatz in Bad Salzungen. Unter strahlendem Sonnenschein versammelten sich Karnevalisten, Jecken und Freunde in Scharen, um bei einem farbenfrohen Startschuss unter der legendären Konfetti-Kanone gemeinsam in die närrische Zeit zu tanzen. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) übergab feierlich den symbolischen Schlüssel an die Karnevalsvereine, die mit guter Laune und einem „Helau“ den Auftakt kräftig einläuteten.