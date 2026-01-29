Anfang Dezember 2025 landete im Postfach von IKK-Präsident Michael Gohritz eine Mail aus Berlin: Familie Loßack hatte im Nachlass von Familienoberhaupt Hans-Joachim, der Anfang November 2025 verstorben war, einige Dinge aus dessen Studienzeit in Ilmenau gefunden: Der gebürtige Cottbusser hatte von September 1956 bis Februar 1961 an der Hochschule für Elektrotechnik in Ilmenau studiert und legte hier sein Diplom ab. Und: Er hatte offensichtlich in seiner studentischen Freizeit Gefallen am Karneval gefunden. Er war sogar von 1958 bis 1961 Mitglied des Elferrates des Hochschulfaschings. Der Ilmenauer Karneval war es auch, in dessen Rahmen Hans-Joachim seine spätere Frau Inge kennenlernte.