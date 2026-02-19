Der Karnevalclub Unterbreizbach blickt zurück auf eine bewegende Session – und gleichzeitig nach vorn auf das 60-jährige Jubiläum.
Karnevalclub Unterbreizbach Der Blick richtet sich bereits aufs Jubiläum
Redaktion 19.02.2026 - 15:00 Uhr
Mit den drei tollen Tagen hat der Karnevalclub Unterbreizbach (KCU) die Saison erfolgreich abgeschlossen. In der kommenden Saison wird das 60-jährige Bestehen gefeiert.
