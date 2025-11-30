Das Motto der 47. Kampagne des Ziegenberger Carneval Clubs (ZCC) lautet: „Nur die Liebe zählt“. Am Wochenende standen die jungen und ganz jungen Akteure des Karnevals im Mittelpunkt. Seit 2019 gibt es die Veranstaltung Goldene Ziege Kids – der Club hat sie zusätzlich zum Wettbewerb Goldene Ziege ins Leben gerufen, „weil wir etwas für die Kinder, den Nachwuchs, machen wollten, und das Format eins zu eins auch für sie umgesetzt werden kann. Unser Nachwuchs ist unser ganzer Stolz,“ erklärt der Präsident Kai Truckenbrodt.