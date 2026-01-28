Keine Frage, ohne Garde- und Showtänzerinnen geht Fasching gar nicht. In Schleusingen gibt es dabei kein Personalproblem. Da stehen schon die allerjüngsten zahlreich auf der Bühne, wobei durchaus auch der eine oder andere Junge zu entdecken ist. Doch auch sonst ist in einem der größten Schleusinger Vereine Frauenpower angesagt. Nicht nur, dass mit Sindy Stockmann eine Frau als Vereinsvorsitzende die Truppe fest im Griff hat, auch die Bütt wird zunehmend weiblich dominiert.