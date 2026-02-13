Eigentlich wollte ich hier an dieser Stelle nur schreiben, wie positiv der Begriff „jeck“ in der fünften Jahreszeit doch besetzt ist. Auch wenn „jeck“ eigentlich aus dem Rheinland stammt, kann damit jeder etwas anfangen. Der „Jeck“ ist einfach ein leidenschaftlicher Karnevalist. Wer „jeck“ ist, feiert gerne, verkleidet sich und nimmt das Leben mit Humor. Gibt es eine bessere Lebenseinstellung in nicht ganz einfachen Zeiten? Wohl kaum!