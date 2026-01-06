11.1., 11.11 Uhr, närrischer und schnapszahliger kann es eigentlich gar nicht werden. Umso schöner, dass der SCV Ikalla diesen Termin für seinen karnevalistischen Auftakt gebucht hat. Freilich gibt es auch diesmal wieder in gewohnter Manier Hütes, Gulasch und Rotkohl, garniert mit viel Show, Witz und Spaß. Hoffentlich verschluckt sich bei dieser Kombination kein Gast an der einen oder anderen Pointe. Mit dem bekannten Büttenredner Wieland Henze bleibt zudem kein Auge trocken. Karten für dieses Event gibt es nur noch limitiert.