Ein gelungener Auftakt in die 66. Saison des Frankenheimer Carnevals Clubs (FCC) ist am Samstag gegeben worden – mit einem abwechslungsreichen Programm. Präsidentin Doreen Hartmann sowie die Moderatoren Sophia Kirchner und Maximilian Hartmann begrüßten das Publikum in der Hochrhönhalle, die mit Aktiven, Gästen und befreundeten Vereinen gut gefüllt war. Für besondere Heiterkeit sorgte der Besuch der Meininger Karnevals Gesellschaft. Deren „Diva“ Frank Schäfer alias Mireille Mathieu durfte zunächst ihr Schnitzelbrötchen entgegennehmen, bevor sie wieder in den Sitzungsalltag zurückkehrte. Traditionell eröffneten Elferrat und Garden das Programm. Der FCC präsentierte in diesem Jahr fünf Garden: die Feuerfunken, die WildBerrys (Trainerin: Tina Gerlach), die Blue Diamonds (Trainerin: Nadine Klein), die jüngste Garde Gardefünkchen (Trainerin: Lisa Hartmann) sowie die neu gegründete Gruppe Forever Young aus jung gebliebenen Tänzerinnen und einem Tänzer (Trainerin: Nadine Städtler).