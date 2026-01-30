Klein ,aber fein: In den Räumlichkeiten des Obermaßfelder Sportvereins fand jüngst ein seltsames Treiben statt. Nein, nicht die Fußballspieler waren diesmal am Ball, sondern die Karnevalisten aus der Werratalgemeinde hier aktiv. Zu Gast waren zudem Abordnungen der Elferräte der Nachbargemeinden Einhausen und Untermaßfeld, ebenso wie Gäste aus Dillstädt. Sogar aus Walldorf und Rippershausen waren einige Narren angereist