„Mir genn zur Dämmerfastnacht, da komme net so spät hemm“, war am Samstag bei kleinen Begrüßungsgesprächen vor dem Milzer Kulturhaus kurz vor 16 Uhr zu hören. Wenn sich da manche nicht ein wenig geirrt hatten. Aber ein wahrhaft kurzweiliges, fast sechsstündiges Programm ließ einfach die Zeit vergessen. Dafür sorgte der MCV von der ersten Minute an mit seinem feurigen Mix aus Bütt, Sketch, Garde- und Showtanz, aus Musik, Gesang und Film, unterstützt von der Band „Bajazzo“.